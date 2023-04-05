Магаданец попытался выйти из салона посреди полета

Агрессивный пассажир попытался сойти с самолета, когда тот находился в воздухе. Экипажу удалость скрутить дебошира и передать полиции в аэропорту Магадана.

Инцидент случился на самолете авиакомпании «Россия», следовавшем рейсом FV6289 Москва-Магадан. Мужчина начал с нецензурной брани и агрессивного поведения, разбил монитор в спинке впередистоящего кресла. А после решил покинуть самолет несмотря на то, что полет еще не закончился.

«Его поведение создавало угрозу безопасности полета. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал», – рассказали в компании порталу «Лента.ру».

В аэропорту Магадана экипаж передал мужчину в руки полиции. Оказалось, что он – местный житель. Предстоит выяснить, были ли дебошир пьян или болен. «Россия» чуть позже решит, требовать ли с неспокойного пассажира возмещение ущерба за поврежденное оборудование.

Ранее полиция Магадана сняла с прибывшего из Хабаровска самолета 50-летнего мужчину, устроившего дебош на борту. Пьяный пассажир устроил перепалку с соседями по борту.

Магадан, Наталья Рязанова

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