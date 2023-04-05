Жители Коврова подхватили сальмонеллез после посещения пиццерии. Возбуждено дело

Следственные органы совместно с прокуратурой расследуют массовое отравление людей в пиццерии в городе Коврове Владимирской области. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в период с 21 по 24 марта после посещения кафе-пиццерии «То-То» в больницу с признаками пищевого отравления попали 22 человека.

По результатам лабораторных исследований специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пробах бактерии рода Сальмонелла и группы кишечных палочек.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, «в том числе лиц, виновных в совершении указанного преступления», – говорится в сообщении.

По решению суда деятельность пиццерии приостановлена на 90 суток, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Владимир, Наталья Петрова

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