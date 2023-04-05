Житель брянского села пострадал при атаке с украинской стороны

Суземский район Брянской области попал под обстрел с украинской стороны. Один человек пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ провели атаку с помощью беспилотника, несущего бомбу.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении губернатора.

Александр Богомаз добавил, что разрушений и повреждений имущества не было. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Алешковичи в том же Суземском районе. Огонь велся из артиллерии. Никто не пострадал, повреждена только крыша частного дома.

Брянск, Наталья Рязанова

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