Житель брянского села пострадал при атаке с украинской стороны

Суземский район Брянской области попал под обстрел с украинской стороны. Один человек пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.
ВСУ провели атаку с помощью беспилотника, несущего бомбу.
«Сегодня ВСУ совершили обстрел. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении губернатора.
Александр Богомаз добавил, что разрушений и повреждений имущества не было. На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне под обстрел ВСУ попало село Алешковичи в том же Суземском районе. Огонь велся из артиллерии. Никто не пострадал, повреждена только крыша частного дома.
Брянск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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