Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе «Дон» выросло до 15 человек

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области увеличилось до 15 человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.

«В тяжелом состоянии два человека, принято решение доставить их в областные медучреждения, чтобы скорее начать лечение. 15 человек пострадали, их обследуют», – рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.

Перевозчик помог всем пассажирам, кто не был травмирован, продолжить путешествие. Проходящими автобусами 17 уцелевших пассажиров отправили дальше по маршруту, добавил глава региона.

Прокуратура Ставрополья организовала проверку в связи с ДТП. Сотрудники проверят, как проходил предрейсовый осмотр автобуса и соблюдались ли требования к организации пассажирских перевозок.

Напомним, утром 5 апреля автобус рейса Москва-Ставрополь опрокинулся на трассе «Дон». Спасатели помогли людям выбраться из поврежденного автобуса. Предварительно, водитель мог не справиться с управлением.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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