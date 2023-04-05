Сибиряк отдал мошенникам 43 млн рублей

Житель Новосибирска отдал мошенникам 43 млн рублей. Мнимый сотрудник Центробанка уговорил сибиряка «защитить» средства с помощью перевода на резервные счета.

Мужчине позвонили через мессенджер Telegram. Злоумышленник представился сотрудником Банка России и рассказал о подозрительных транзакциях со средствами. Сибиряку сказали, что его деньги пытаются перевести на счета неких экстремистских организаций. Мужчина поддался на уговоры и решил защитить свои сбережения – перевести на «резервный» счет.

«Один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 млн рублей. Всего за прошедшие сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 23 преступления. Похищено у граждан разными способами 57 млн рублей», – рассказал глава управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.

По его данным, в Новосибирской и соседних областях число случаев мошенничества растет. В 2022 году зарегистрировали 9,5 тыс. таких преступлений, а за три месяца 2023 года – 3 251, из них 1 805 мошенничеств, передает агентство «Прайм».

В Екатеринбурге «банковский работник» и «майор ФСБ» выманили у пенсионера 1,3 млн рублей. Злоумышленники пригрозили мужчине потерей сбережений, и он сам перевел деньги на чужие счета.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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