В Курской области три населенных пункта обесточены в результате обстрела ВСУ

В Курской области после обстрелов со стороны Украины нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Три населенных пункта – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – обесточены в Кореневском районе в результате обстрела ВСУ окрестностей села Гордеевка. Без электроснабжения остается около 300 человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате прилетов пострадавших нет.

Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности, добавил Старовойт.

Курск, Зоя Осколкова

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