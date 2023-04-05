В Курской области три населенных пункта обесточены в результате обстрела ВСУ

В Курской области после обстрелов со стороны Украины нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Три населенных пункта – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – обесточены в Кореневском районе в результате обстрела ВСУ окрестностей села Гордеевка. Без электроснабжения остается около 300 человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что в результате прилетов пострадавших нет.
Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности, добавил Старовойт.
Курск, Зоя Осколкова
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