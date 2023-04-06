Два человека погибли в ДТП с маршруткой под Иркутском

Легковой автомобиль врезался в маршрутку в городе Вихоревка Иркутской области. Два пассажира «Газели» погибли на месте, семь человек отвезли в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Около 05:00 часов по местному времени автомобиль «ВАЗ-21154» врезался в пассажирскую «Газель». Две женщины 50 лет и 31 года умерли от травм до приезда «скорой». Семерым пострадавшим потребовалась госпитализация, их отвезли в больницы Братска и Вихоревки.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии и проверяет инцидент на признаки нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура Братского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

В Воронежской области три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с маршруткой. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирскую «Газель».

Вихоревка, Наталья Рязанова

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