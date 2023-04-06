Во Вьетнаме разбился вертолет с туристами

Четыре человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения вертолета Bell 505 с туристами в бухте Халонг во Вьетнаме.

Вертолет с пилотом и четырьмя туристами на борту отправился в экскурсионный полет в районе бухты Халонг вечером 5 апреля. Через 20 минут связь с бортом пропала. Еще спустя два часа военные нашли обломки фюзеляжа вертолета и тела двух погибших.

Поиски продолжались всю ночь. Вечером удалось найти тело 59-летнего пилота, а уже утром – еще одну погибшую туристку. Один пассажир пока числится пропавшим без вести, передает портал e.vnexpress.net.

Ранее в Израиле упал вертолет. На борту находился только пилот, он погиб.

Ханой, Наталья Рязанова

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