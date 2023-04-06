Бразилец зарубил четырех малышей в детском саду

Мужчина с топором ворвался в детский сад в бразильском городе Блюменау и бросился на детей. Четыре малыша погибли, пятеро были ранены, передает портал G1.

Днем 5 апреля 25-летний мужчина перепрыгнул через ограду частного садика и напал на малышей. В учреждении в тот момент находились около 40 детей, все были во дворе на прогулке.

Три мальчика и девочка в возрасте от 4 до 7 лет умерли от ран на месте. Еще пятеро детей пострадали: четырех увезли в больницу медики, еще одну девочку передали врачам родители, забравшие ее из сада.

Нападавший сам сдался полиции. Мотивы его поступка выясняются. Полиция подозревает, что нападение могло быть спланировано с участием других людей, с которыми подозреваемый общался в интернете. Правоохранители проверяют его контакты.

Губернатор штата Санта-Катарина объявил трехдневный траур.

В Китае мужчина напал на детский сад, вооружившись ножом. Три человека погибли, еще шестеро получили ранения. Преступнику удалось скрыться.

Блюменау, Наталья Рязанова

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