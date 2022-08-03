В Китае вооруженный ножом мужчина убил три человека в детском саду

Неизвестный напал на детский сад в Китае. В результате три человека погибли, еще шестеро получили ранения. Преступнику удалось скрыться. Об этом сообщает портал Sohu.

Инцидент произошел утром в уезде Аньфу провинции Цзянси. Мужчина в фуражке и маске проник в помещение детского учреждения и ранил людей ножом.

На данный момент известно о трех погибших и шестерых пострадавших. Не уточняется, были ли среди них дети. В соцсетях родители сообщают, что жертвами нападения стали два учителя.

Преступнику удалось скрыться. Полицейские подозревают в нападении 48-летнего мужчину, сейчас его разыскивают.

Пекин, Зоя Осколкова

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