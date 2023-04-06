Ледяной дождь оставил миллион канадцев без электричества

Более миллиона человек на юго-западе Канады остались без электричества. Ледяной дождь и сильный ветер привели к порывам линий электропередач, передает телеканал CBC.

Стихия прошла по юго-западным районам Канады. В Квебеке порядка 988 тыс. потребителей остались без света, еще 130 тыс. оказались в том же положении в Онтарио.

В пострадавших провинциях остановились электрички. Пять поездов замерли прямо во время движения из-за экстренного отключения электричества. Пожарным пришлось вскрывать вагоны, чтобы освободить пассажиров. Местные власти не дают прогнозов, когда удастся запустить электрички.

В январе порядка 70 тыс. абонентов в Канаде оказались без электроснабжения из-за ледяного дождя. Школы и ряд социальных объектов в прибрежных регионах остались закрыты.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»