В Японии пропал вертолет с 10 людьми на борту

Вертолет Сил самообороны Японии пропал с радаров во время патрулирования. На борту четыре человека экипажа и шесть военных, передает телеканал NHK.

UH-60 Black Hawk отправился на патрулирование с острова Мияко около 15:45 часов по местному времени. Погода в районе полета была нормальной, но в 16:30 часов связь с бортом пропала. И в назначенное время – в 17:05 – транспорт не вернулся на базу.

В вертолете находились два пилота, два механика и шесть пассажиров.

Премьер-министр Фумио Кисида подтвердил пропажу транспорта и заявил, что все силы сосредоточатся на спасении людей. На поиски бросили самолеты и корабли Сил самообороны, патрульные катера береговой охраны.

В США вертолет упал в Мексиканский залив. Пилот и трое нефтяников числятся пропавшими без вести – их так и не удалось найти.

Токио, Наталья Рязанова

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