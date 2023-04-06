Полицейские задержали треш-стримера, избивавшего ребенка в эфире

В Ивановской области задержали треш-стримера, который бил маленькую девочку в прямом эфире и кричал на камеру, что он педофил.

Ранее в сети появились два видеоролика. В одном из них взрослый мужчина бьет маленькую девочку и не дает ей уйти. На втором – он кричит о том, что является педофилом.

Полицейские установили место жительство мужчины. «Полицейскими Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным телеграм-канал Shot, в 2006 году стример уже был судим за изнасилование 15-летней девочки.

Иваново, Зоя Осколкова

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