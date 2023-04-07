«Углы трещали»: у Курил произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у северных Курильских островов. Жители пожаловались, что в квартирах трещали углы, а на полках звенела посуда.

Подземные толчки случились около 13:22 по местному времени 7 апреля. Очаг находился на глубине 49 км в акватории Тихого океана в 153 км от Северо-Курильска. Магнитуда составила 6,4, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, пострадавших и разрушений нет. Жители Северо-Курильска ощутили сейсмособытие силой от двух до четырех баллов. Курильчане рассказали, что в квартирах трещали углы, на полках звенела посуда. Специалисты осматривают здания на предмет повреждений.

3 апреля на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Никто не пострадал, но многие строения получили повреждения: трещины, обвалившуюся штукатурку.

Северо-Курильск, Наталья Рязанова

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