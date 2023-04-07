В Канаде один человек стал жертвой ледяного шторма

Один человек погиб, десятки пострадали в результате ледяного шторма. Более 800 тыс. канадцев остались без электричества, передает портал CBC.

Упавшая под весом льда ветка дерева убила 59-летнего мужчину в Южном Стормонте. Экстренные службы получили десятки звонков от граждан, сломавших конечности из-за покрытых льдом тротуаров или пострадавших от упавших веток и деревьев.

Работники городских службы всю ночь убирали с улиц поваленные деревья, но жалобы на заваленные дороги и тротуары продолжают поступать. Параллельно с ними трудились энергетики, пытаясь восстановить линии энергоснабжения.

По данным портала, около 800 000 абонентов остались без электричества из-за стихии. Энергокомпания пообещала восстановить снабжение у большей части граждан к вечеру 7 апреля. Но от 300 до 350 000 человек могут остаться без электричества в пасхальные выходные.

Ранее сообщалось, что в Квебеке порядка 988 тыс. потребителей остались без света, еще 130 тыс. оказались в том же положении в Онтарио.

Оттава, Наталья Рязанова

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