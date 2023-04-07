Ребенок погиб: пьяная тувинка изрезала ножом двух родственниц и себя

Двухлетняя девочка погибла, две женщины пострадали в поселке Каа-Хем в Туве. Пьяная женщина бросилась с ножом на родственницу с ребенком, а потом изрезала себя, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.

Инцидент случился около 08:00 часов 7 апреля в частном доме. 28-летняя нападавшая была пьяна, но сумела причинить маленькой племяннице сильный вред, ребенок умер на месте. Раненую родственницу и саму нападавшую с ножевыми ранениями «скорая» увезла в больницу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства преступления. Прокуратура организовала собственную проверку произошедшего и работы органов системы профилактики.

Житель Благовещенска проломил голову своему 10-месячному сыну и пытался зарезать жену. Женщина выжила, подозреваемого задержали.

Кызыл, Наталья Рязанова

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