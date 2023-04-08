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Суббота, 8 апреля 2023, 13:51 мск

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Украина вновь попыталась атаковать Крым: ПВО сбила ракету над Феодосией

Силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в районе Феодосии на востоке Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что «в феодосийском регионе сработали системы ПВО».

Позже он уточнил, что обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. «Жертв и разрушений нет», – написал Крючков в своем телеграм-канале.

В последний раз ВСУ пытались атаковать Крым 29 марта. Тогда в Симферопольском районе был перехвачен беспилотник. Аппарат упал в поле после того, как его вывел из строя комплекс РЭБ. Обошлось без жертв и разрушений.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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