В результате обстрела ВСУ белгородского села повреждены жилые дома

Украинские войска обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», – написал Гладков в своем телеграм-канал.

С начала спецоперации на Украине приграничные территории Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Накануне, как сообщал Гладков, украинские военные нанесли артиллерийский удар по окраине села Архангельское Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Снаряды разорвались на территории фермерского хозяйства, погибли 10 коров.

Белгород, Наталья Петрова

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