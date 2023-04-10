В Марселе спасатели нашли двух погибших под рухнувшим зданием

Спасатели нашли тела двух погибших во время разбора завалов рухнувшего дома во французском Марселе. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается, передает BFM-TV.

Напомним, в ночь на 9 апреля на улице Тиволи в Марселе рухнул жилой трехэтажный дом. Это привело к частичному обрушению двух соседних домов. Шесть человек пострадали, 30 – оказались заблокированы в своих квартирах, их эвакуировали пожарные. Еще около 200 марсельцев были вынуждены покинуть дома ради безопасности.

Восемь жильцов рухнувшего дома считались пропавшими без вести, пока ранним утром 10 апреля пожарные не нашли тела двух человек. Личности погибших пока не установлены. Местные власти предупредили, что шанс найти выживших крайне мал.

Причиной обрушения мог стать взрыв газа. Во время предварительного обследования нашли следы, подтвердившие вероятность взрыва. Дом был аварийным, но жильцы в последнее время не жаловались на его состояние. Ведется расследование.

В Свердловской области в аварийном доме обрушилась стена. В доме жили люди, никто не пострадал. Всех жильцов эвакуировали.

Марсель, Наталья Рязанова

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