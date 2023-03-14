В Серове рухнула стена аварийного дома, в котором жили люди

В Серове обрушилась стена многоквартирного дома, который несколько лет назад был признан аварийным.

ЧП случилось в понедельник, 13 марта, около 20:00 на улице Пристанционной, в доме с 24 квартирами, 1955 года постройки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на момент обрушения стены в доме фактически проживали четыре семьи. Пострадавших нет.

По предварительной информации, дом был признан аварийным еще в 2016 году, но расселить его планировали только в 2025 году.

Жильцы в соцетях рассказали, что на место ЧП приезжал глава Серова Василий Сизиков, который заявил, что они все должны срочно перебраться в местную гостиницу. Мэр пообещал, что для перевозки и хранения вещей людям помогут с грузчиками, машинами, а также предоставят теплый склад. Но, подчеркнул он, к концу недели в проблемном доме ни жильцов, ни их вещей быть не должно.

Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Кроме того, прокуратура проконтролирует предоставление жилья маневренного фонда гражданам, которые проживали в указанном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Серов, Елена Владимирова

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