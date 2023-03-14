Предварительная причина ЧП в Серове – падение на балкон льда с крыши

В департаменте информполитики назвали предварительную причину обрушения стены в жилом доме в Серове. «По предварительным данным, частичное разрушение фасада вызвано обрушением балкона из-за падения на него льда с крыши. Несущие стены здания не повреждены, угрозы дальнейшего обрушения нет», – сообщает ДИП.

Сегодня в Серове пройдет заседание муниципальной комиссии по ЧС, на котором будут приняты оперативные решения. Проживавшие в доме шесть семей размещены в муниципальной гостинице за счет администрации. В течение недели планируется решить вопрос с их дальнейшим проживанием. Для расселения аварийного жилья, в том числе этого дома, в муниципалитете строятся дома, которые планируется ввести в строй через полтора года.

Как уже сообщал «Новый День», часть стены в жилом доме 1955 года постройки обрушилась вечером 13 марта. Здание было признано аварийным еще 7 лет назад, но расселить его планировали в 2025 году. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Серов, Елена Владимирова

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