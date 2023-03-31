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Пятница, 31 марта 2023, 13:08 мск

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Из-за плесени на стенах жилого дома возбуждено уголовное дело

Фото СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Причиной стало нарушение прав жителей одного из многоквартирных домов Серова на безопасное проживание.

Как сообщает пресс-служба СКР, в квартирах постоянная сырость, из-за чего образовалась плесень на стенах. Обращения жильцов дома в местные органы власти результата не дали.

«Предварительно установлено, что должностными лицами администрации Серовского городского округа были допущены условия, не обеспечивающие безопасное проживание жильцов многоквартирного дома, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ). Конкретным лицам обвинения пока не предъявлены.

Как уже сообщал «Новый День», 13 марта в Серове обрушилась часть фасада жилого дома 1955 года постройки. На момент обрушения стены в доме фактически проживали четыре семьи. Пострадавших нет. Дом был признан аварийным еще в 2016 году, но расселить его планировали только в 2025 году.

Серов, Елена Владимирова

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