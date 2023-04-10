В Красноярске девять вагонов с углем сошли с рельсов

Девять вагонов с углем сошли с рельсов на станции Красноярск-Восточный. Пострадавших нет. Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента.

ЧП произошло вечером 9 апреля. Вагоны удалось удержать от опрокидывания, но из-за аварии движение грузовых составов было на время ограничено, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Специалисты оценивают ущерб от происшествия.

Восточное МСУ на транспорте СКР начало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, вагоны могли сойти с рельсов из-за неисправности пути или состава, ошибки локомотивной бригады.

В Нидерландах в результате схода с рельсов пассажирского поезда один человек погиб и 30 пострадали. Многие получили тяжелые травмы.

Красноярск, Наталья Рязанова

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