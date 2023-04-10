Хакеры начали покупать рекламу для «ловли» жертв через поисковики

Хакеры для кражи денег у российских компаний стали покупать рекламу в интернете, чтобы найти своих жертв в поисковиках. Об этом сообщили представители компании Bi.Zone.

Мошенники начали создавать якобы полезные ресурсы для бухгалтеров, покупая контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска.

«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», – сообщили в компании РИА «Новости».

Специалисты пояснили, что ранее кибермошенники использовали фишинговые письма для получения доступа к компьютеру, а теперь для проникновения в систему начали использовать «отравление» поисковой выдачи.

«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу», – рассказал глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.

Фейковые сайты имитируют ресурсы для бухгалтеров, где можно загружать, к примеру, шаблоны документов. Жертва скачивает документ, в результате на компьютер загружается файл с вредоносным программным обеспечением, которое устанавливает троянскую программу и выводит средства со счетов компании.

Москва, Наталья Петрова

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