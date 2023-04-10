Дрон ВСУ пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой, предпринял безуспешную попытку атаковать электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

«Дрон со взрывным устройством нашли в Суджанском районе (примерно в двух километрах от границы с Украиной)», – говорится в сообщении. БПЛА не долетел до электроподстанции, поскольку упал. Пострадавших нет.

Официальных комментариев от властей Курской области по поводу случившегося пока не поступало.

На прошлой неделе телеграм-каналы сообщали, что в Курской области с помощью средств РЭБ посадили беспилотник «Лелека-100», с помощью которого ВСУ планировали разведать позиции российской техники. Местные васти не комментировали произошедшее.

Курск, Наталья Петрова

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