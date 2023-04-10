В Калуге поймали грабителей почтового фургона

Полицейские задержали двух жителей Калуги, которых подозревают в ограблении. Двое мужчин ограбили почтовый фургон и унесли более двух миллионов рублей.

Налет на автомобиль организации почтовой связи был совершен в начале февраля. Сообщники, угрожая предметом, похожим на пистолет, напали на водителя и угнали машину, в которой находились деньги.

Грабители уехали в лес, забрали пакеты с наличными и пересели в заранее оставленный ими легковой автомобиль. Злоумышленники попытались скрыться, но сотрудники правоохранительных органов установили их личности и местонахождение, после чего задержали.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»