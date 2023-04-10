В Архангельске пьяный гость поджег дом, где был на застолье

Сильный пожар случился в двухэтажном деревянном доме в Архангельске. В результате одна женщина погибла, два человека пострадали. Пожарные установили, что причиной инцидента стал поджог.

Вечером 8 апреля 35-летний житель Архангельской области выпивал в компании товарища и его жены в доме по улице Емельяна Пугачева. Во время застолья произошла ссора, и гостя выгнали из квартиры. В отместку мужчина поджег детскую коляску в подъезде и сбежал.

По данным МЧС, огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на весь подъезд и перекинулся на кровлю. Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. Живущие на первом этаже выбрались через окна, одну семью со второго этажа водитель погрузчика снял в ковше автомобиля.

50-летняя женщина-инвалид отравилась дымом. Когда ее эвакуировали из здания, медики констатировали смерть. Пострадали ее 56-летний муж и семилетний соседский ребенок, всем оказана медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Подозреваемого вычислили и задержали.

«Задержан ранее судимый 35-летний уроженец Холмогорского района. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

В Свердловской области местный житель приговорен к 5,6 года лишения свободы за поджог жилого дома из хулиганских побуждений. В результате погибли два человека, уничтожено имущество на 730 тыс. рублей.

Архангельск, Наталья Рязанова

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