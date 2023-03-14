Вынесен приговор поджигателю, из-за которого погибли два человека

Свердловский областной суд вынес приговор екатеринбуржцу Юрию Балахнину, который обвинялся в поджоге дома и убийстве двух человек общеопасным способом из хулиганских побуждений.

В пресс-службе суда напомнили, что 28 февраля 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поджег мусорный пакет, лежавший возле деревянного дома на улице Отдыха в Екатеринбурге. Дом загорелся, внутри него от отравления угарным газом скончались два человека – женщина и мужчина. Также сгорело имущество одного из жильцов на сумму более 730 тыс. рублей.

По просьбе подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. По их мнению, его вина в убийстве не доказана. По убеждению присяжных, люди погибли из-за неосторожных действий подсудимого, так как он не знал, что в доме кто-то есть. Также присяжные признали Балахнина виновным в поджоге. В итоге суд признал Юрия Балахнина виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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