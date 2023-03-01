В Екатеринбурге судят мужчину, спалившего дом с жильцами из хулиганства

В Свердловском областном суде начался процесс с участием присяжных по уголовному делу 32-летнего Юрия Балахина. Мужчина обвиняется в умышленном поджоге – в результате ЧП погибли два человека.

По материалам следствия, трагедия произошла днем 28 февраля 2022 года. Подвыпивший Балахин из хулиганских побуждений поджег пакет с мусором, который стоял на крыльце деревянного многоквартирного дома на улице Отдыха. Огонь с крыльца перекинулся на дом, в это время в одной из квартир находились два человека. Они погибли от отравления угарным газом. Также из-за пожара значительно пострадало имущество еще одного жильца.

Мужчине вменяются преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ и пунктам «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебный процесс проходит с участием присяжных заседателей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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