В Марселе число жертв обрушения дома выросло до четырех

Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами рухнувшего дома по улице Тиволи в Марселе. Местные власти допустили, что жертв может быть больше восьми, передает телеканал BFM-TV.

Спасатели продолжили разбирать завалы и вскоре после 12 часов нашли еще одного погибшего. Его тело пока не удалось достать. Так, официально подтверждена смерть четырех человек из восьми, которые числятся пропавшими без вести. Неизвестно, остался ли кто-то в живых, но во время «минуты тишины» из-под завалов не раздавалось никаких звуков, никто не звал на помощь.

Местные власти допустили, что под руинами упавшего дома может находиться больше людей, чем считалось изначально. Они пояснили, что ЧП произошло в выходной день, и кто-то мог пригласить гостей.

Трехэтажный жилой дом превратился в гору мусора и обломков высотой в шесть метров. Специалистам предстоит проверить ее всю, чтобы убедиться, что там больше не осталось людей.

Предположительно взрыв газа вызвал пожар и обрушение жилого дома, а также частичное разрушение соседних домов. Шести пострадавшим оказали помощь, восемь человек числились без вести пропавшими. Спасатели нашли тела четырех погибших, судьба еще четырех остается неизвестной.

Марсель, Наталья Рязанова

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