ГАЗ подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Горьковский автозавод потребовал от Volkswagen через суд 28,4 млрд рублей. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Нижегородской области 7 апреля, следует из карточки дела на сайте суда.

Автомобильный завод группы ГАЗ хочет получить от «Фольксваген акциенгезельшафт» 28,405 млрд рублей в связи с убытками из-за расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

Суд арестовал активы Volkswagen в России в марте для обеспечения иска автозавода ГАЗ. Соглашение между компаниями было заключено на срок до 2025 года, но оказалось недействующим после решения иностранного концерна уйти из России.

Москва, Наталья Рязанова

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