Суд арестовал активы Volkswagen в РФ по просьбе ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы Volkswagen по ходатайству автомобильного завода группы ГАЗ. Немецкий концерн оказался ответчиком по иску в 15,6 млрд рублей после решения уйти из России. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ГАЗ заявил, что понес убытки из-за расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Соглашение об этом между Volkswagen и ГАЗ в 2017 году было продлено до 2025 года. После начала специальной военной операции немецкий концерн заявил об уходе из России и прекратил выпуск автомобилей на российской территории.

Суд согласился с доводами истца, что арест позволит обеспечить исполнение судебного решения после рассмотрения иска. Кроме ареста активов, суд запретил ФНС регистрировать ликвидацию, реорганизацию или изменение состава участников и уставного капиталла ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс».

Под арест попали 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft, 16,8% Skoda Auto A.S. и 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус». Также 11 объектов недвижимости, производственное оборудование ООО «Фольксваген Груп Рус» и доля компании в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс».

На нижегородском заводе до весны 2022 года выпускались Volkswagen Taos, Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

© 2023, РИА «Новый День»