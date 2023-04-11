В Перу 10 человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус с пассажирами рухнул в реку недалеко от столицы Перу – Лимы. По меньшей мере 10 человек погибли, 25 травмированы, передает телеканал Telesur-tv.

Авария произошла рано утром 10 апреля. По данным транспортной компании, автобус врезался в грузовик и опрокинулся в реку. Но местная полиция не нашла второй автомобиль, который участвовал бы в аварии.

В салоне находились 76 человек. Подтверждена смерть 10 пассажиров, еще 25 с разными травмами доставлены в ближайшие больницы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция доставила водителя в участок для выяснения причин аварии.

В Кении университетский автобус опрокинулся в кювет. В результате 14 человек погибли.

Лима, Наталья Рязанова

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