Беспилотник со взрывчаткой протаранил забор аэропорта Белгорода

Начиненный взрывчаткой беспилотник врезался в ограждение международного аэропорта Белгорода и взорвался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на источник.

«БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», – говорится в сообщении. Обошлось без пострадавших. Напомним, белгородский аэропорт и еще 10 региональных аэрогаваней не работают после начала специальной военной операции.

В результате взрыва повреждения получил забор аэропорта, также поврежден кабель сигнализации.

Сейчас на месте взрыва работают специалисты, они обследуют обломки беспилотника.

Комментариев от властей по поводу случившегося пока не поступало.

Белгород, Наталья Петрова

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