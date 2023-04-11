В Бурятии призывник получил срок за самоволку

Солдат-срочник в Бурятии отправится в колонию за самоволку. Он без разрешения покинул дисциплинарную воинскую часть, где отбывал срок за аналогичное преступление, сообщила пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

Военнослужащий Потемкин «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» 28 сентября 2022 года сбежал из части. На тот момент солдат отбывал полгода в дисциплинарной воинской части за схожее преступление. Военная полиция разыскала и задержала его 15 октября.

«Суд назначил Потемкину наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 3 года 2 месяца», – говорится в сообщении суда.

В сентябре 2022 года Госдума утвердила поправки в Уголовный кодекс, ужесточавшие ответственности за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство, нарушение правил несения боевого дежурства, умышленное уничтожение или повреждение армейского имущества в период военного времени, боевых действий или мобилизации.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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