Военное время: Госдума ужесточила ответственность за преступления в армии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение ответственности за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство, нарушение правил несения боевого дежурства, умышленное уничтожение или повреждение армейского имущества в период военного времени, боевых действий или мобилизации.

В соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. А в случае наступления тяжких последствий – до 10 лет.

Также усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни – до 10 лет. Нарушение правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества в такой же период будет грозить заключением на срок до 10 лет.

За уничтожение армейского имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать 5 лет.

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. При этом, как подчеркивается в законопроекте, «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до 6 лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, – до 15 лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления – от 8 до 10 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»