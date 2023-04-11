Жителя Хабаровска задержали по делу о госизмене за переводы денег ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина переводил деньги ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ (госизмена). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как установила спецслужба, подозреваемый «осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ задержала жителя Сахалина, пытавшегося уехать на Украину, чтобы сражаться против российских сил.

Москва, Наталья Петрова

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