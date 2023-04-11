ФСБ задержала жителя Сахалина за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали сахалинца, пытавшегося уехать на Украину, чтобы сражаться против российских сил. В отношении него возбудили дело о госизмене по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

Задержание прошло, когда мужчина собирался покинуть страну.

«Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», – цитирует сообщение ведомства портал Sakh.online.

Телеканал АСТВ показал кадры задержания, обнародованные ФСБ. Судя по видеозаписи, мужчину задержали прямо на улице. Сотрудник объявил задержанному, в чем он подозревается. В бумажнике мужчины нашли авиабилет.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре стал фигурантом дела о государственной измене. ФСБ узнала, что дальневосточник планировал передать Минобороны Украины информацию о военных объектах на территории Хабаровского края.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»