Жительница Красноярска устраивала стримы с истязанием сына-инвалида

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 23-летней жительницы Красноярска за истязание малолетнего сына. Женщина транслировала в прямом эфире издевательства над ребенком.

Правоохранители обратили внимание на опубликованное в соцсети видео, на котором женщина обзывает мальчика и грозится его побить, пока тот плачет. Ролик с пометкой о прямом эфире сопровождался текстом, что стримерша отдавала сына-инвалида в детдом, но позже забрала и «теперь издевается публично».

«По версии следствия, подозреваемая, не желая заниматься надлежащим воспитанием малолетнего сына, систематически допускала с ребенком жестокое обращение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ», – рассказали в пресс-службе управления СКР по региону.

Прокуратура начала проверку в отношении семьи и органов системы профилактики. У подозреваемой есть еще ребенок, решается вопрос об изъятии детей из семьи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Челябинске девятилетний мальчик сбежал от матери, несколько лет истязавшей и избивавшей его. Ребенка поместили в приют, СКР начал доследственную проверку.

Красноярск, Наталья Рязанова

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