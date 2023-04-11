В Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли почти 800 кг гашиша

Таможенники Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ФСБ изъяли у контрабандистов около 800 кг гашиша, привезенного из Европы. Об этом сообщает ФТС России в своем телеграм-канале.

Около 7600 плиток с гашишем нашли в тайнике грузового автомобиля. Общий вес перехваченных наркотиков составил 773,65 кг. Их стоимость на черном рынке превышает 350 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий задержаны три участника международной преступной группировки, которые организовали поставки запрещенного вещества. Это двое граждан России, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Белоруссии.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к попытке ввоза наркотиков.

Накануне сотрудники ФСБ изъяли в Подмосковье рекордную партию кокаина – почти 700 кг. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке оценивается в более чем 2,5 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»