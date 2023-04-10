В Подмосковье обнаружен склад с почти 700 кг кокаина

В Подмосковье изъята рекордная партия кокаина – почти 700 кг. Об этом сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Федеральной службой безопасности пресечена попытка очередной международной преступной группировки использовать территорию РФ для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Установлены трое иностранцев – граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей», – говорится в сообщении ЦОС.

В спецслужбе уточнили, что при продаже в розницу это количество наркотиков дало бы прибыль в 6 млрд рублей.

По данным ФСБ, партию кокаина доставили в Москву из Латинской Америки и поместили на арендованном на подставное лицо складе в Подмосковье. Позже наркотики планировалось переправить в одну из стран Евросоюза, а часть – сбыть в России.

Задачей задержанных иностранцев было получение в столице партии кокаина и ее переупаковка в складском помещении в Московской области. Затем наркотики должны были перевезти через границу.

В отношении задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге был обнаружен тайник, в котором было более 200 кг кокаина, предположительно из Латинской Америки. По приблизительным оценкам, стоимость партии оценивается в 1,5 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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