Под Петербургом в тайнике обнаружили более 200 кг кокаина

Под Санкт-Петербургом полицейские задержали наркодилеров, когда те вскрывали тайник с кокаином, в котором хранилось более 200 кг запрещенного вещества.
Два местных жителя прятали наркотик в поселке Металлострой Колпинского района. В тайнике оказалось 200 прямоугольных брикетов с кокаином весом более 225 килограммов, сообщает телеграм-канал «112».
По приблизительным оценкам стоимость партии оценивается в 1,5 млрд рублей.
Подозреваемых в распространении наркотиков задержали. Предположительно, кокаин привезли в Россию из Латинской Америки.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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