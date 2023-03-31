Под Петербургом в тайнике обнаружили более 200 кг кокаина

Под Санкт-Петербургом полицейские задержали наркодилеров, когда те вскрывали тайник с кокаином, в котором хранилось более 200 кг запрещенного вещества.

Два местных жителя прятали наркотик в поселке Металлострой Колпинского района. В тайнике оказалось 200 прямоугольных брикетов с кокаином весом более 225 килограммов, сообщает телеграм-канал «112».

По приблизительным оценкам стоимость партии оценивается в 1,5 млрд рублей.

Подозреваемых в распространении наркотиков задержали. Предположительно, кокаин привезли в Россию из Латинской Америки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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