СКР проверит смерть воронежца, не дождавшегося застрявшую в грязи скорую

Следователи проверят сообщение о смерти жителя села в Воронежской области, который не дождался бригаду скорой помощи из-за размытых дорог. Объектом проверки также станут действия местной администрации, отвечавшей за состояние дорог, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 3 апреля 84-летний житель села Рыкань Новоусманского района умер без медицинской помощи, поскольку машина скорой застряла на размытой дороге. Фельдшеру пришлось добираться к пациенту пешком.

«Жители также сообщили, что неоднократные обращения по поводу ремонта дороги результата не принесли. Будет дана правовая оценка ситуации, в том числе действиям должностных лиц администрации», – пояснили в ведомстве.

В администрации Новоусманского района настаивают, что мужчина умер до вызова скорой, а медики должны были только зафиксировать факт смерти. «Это подтверждено руководством больницы и записями переговоров. Очевидно, что никакой помощи в данном случае врачи оказать уже, к сожалению, не могли», – пояснили в муниципалитете.

Местные власти признал плохое состояние дороги, но заявили, что на самых проблемных участках запланировали провести отсыпку. Исходя из возможностей бюджета, каждый год удается приводить в порядок не более 30-50 км дорог местного значения, добавили в администрации.

Воронеж, Наталья Рязанова

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