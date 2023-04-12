Слой вулканического пепла в камчатском поселке достиг 20 см

Толщина пеплового покрова в поселках Усть-Камчатского района достигла 20 см, рассказал зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Дорожная техника вышла на очистку подъездов к социальным учреждениям, туда отвезли воду и защитные маски.

Чиновник отметил, что проблемой является перенесение ветром пепла с места на место. Особенно это актуально для поселков Ключи, Козыревск и Майский. Это усложнит очистку улиц и работу всех служб.

«С большей долей вероятности в ближайшие дни пепел будет «передуваться» с места на место. В Козыревске слой пепла составил 6-8 см. В Ключах пепла существенно больше: слой равен примерно 11 см, в местах, где идёт передув, высота доходит до 20 см», – приводит слова Василевского пресс-служба краевого правительства.

На местах организовали расчистку подъездов к социальным учреждениям и подвоз туда воды и масок. Школьников перевели на дистант, пока обстановка не улучшится, предварительно, на 10 дней. Работникам школы посоветовали реже выходить на улицу или бывать в школьных помещениях, чтобы не заносить пепел.

Группа сотрудников МЧС отправилась в пострадавшие от пеплового выброса поселки. Они отвезли 10 тыс. медицинских одноразовых масок и первую партию бутилированной воды. Сотрудники вместе с местными специалистами проводят подворовые и поквартирные обходы маломобильных и социально незащищенных граждан.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, на 10:00 по местному времени 12 апреля высота пеплового выброса составила около 10 км над уровнем моря. Выбросы происходят постоянно, пепловое облако растянулось на 350 км.

Ключи, Наталья Рязанова

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