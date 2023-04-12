При обстреле в Белгородской области погибли десятки свиней

Вооруженные силы Украины запустили дрон и обстреляли свинокомплекс, расположенный в Белгородской области. По последним данным, погибли и ранены около 300 животных.

Животноводческий комплекс «Агро-Белогорья», находящийся в трех километрах от границы с Украиной, был сначала атакован беспилотником-камикадзе. При взрыве дрон повредил камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

Днем по предприятию выпустили пять снарядов. В результате был поврежден газопровод, разрушения есть в трех корпусах, передает телеграм-канал Shot.

По предварительной информации, 179 свиней убито, еще 150 пострадали в различной степени. На месте сотрудники комплекса пытаются помочь выжившим животным.

Белгород, Зоя Осколкова

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