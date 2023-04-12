Китаец пытался провезти в Уссурийск семь мешков плюшевых Чебурашек

Сотрудники таможни в Уссурийске изъяли семь мешков с плюшевыми Чебурашками у гражданина Китая, прибывшего в Россию на автобусе.

Таможенников заинтересовал багаж гостя: семь мешков с мягким содержимым, каждый по 10 кг весом. При проверке в них обнаружили около 1200 Чебурашек.

Мужчина признался, что вез игрушки другу. Тот планировал продать Чебурашек на рынке.

«Права на мультипликационного героя «Чебурашка» принадлежат «Союзмультфильму». Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Товар изъяли. Мужчине грозит штраф», – рассказала пресс-служба ФТС России.

Фильм «Чебурашка» собрал почти семь миллиардов рублей в России и странах СНГ за три месяца проката. С января картину посмотрели 23,4 млн человек, из них 22 млн – в России. На волне популярности фильма в России резко вырос спрос на Чебурашек. Сервисы объявлений заполонили предложения купить игрушку, маркетплейсы предлагают плюшевых Чебурашек, а цены колеблются до девяти тысяч рублей.

Уссурийск, Наталья Рязанова

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