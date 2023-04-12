В КНР зарегистрирована первая в мире смерть от птичьего гриппа

В Китае зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа подтипа H3N8. 56-летняя женщина из провинции Гуандун была третьей в мире заразившейся этой разновидностью вируса, передает Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире зарегистрировано всего три случая заражения человека птичьи гриппом подтипа H3N8, который обычно распространяется среди птиц, собак и лошадей. Все заболевшие – граждане КНР. Первым заразился четырехлетний ребенок при контакте с домашней птицей в апреле 2022 года. Второй случай также зарегистрирован в прошлом году.

По данным ВОЗ, умершая от вируса китаянка имела несколько основных заболеваний и тоже контактировала с живой птицей. Она заразилась уже после Нового года. Подробности течения болезни и смерти не раскрываются.

Специалисты подчеркнули, что H3N8 все еще не передается от человека к человеку, заразиться можно только от больного животного или птицы. «Риск распространения вируса среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким», – заявили в ВОЗ.

Пекин, Наталья Рязанова

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