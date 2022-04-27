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Среда, 27 апреля 2022, 08:34 мск

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В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H3N8

В Китае зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Как передает агентство BNO News, инфицирование произошло 5 апреля. Четырехлетний ребенок заразился при контакте с домашней птицей. 10 апреля малыша доставили в больницу из-за того, что состояние его здоровья ухудшилось. Примечательно, что родственники заболевшего ребенка оказались здоровы.

H3N8 распространяется среди птиц, собак и лошадей. Это первый зарегистрированный случай передачи этого варианта патогена человеку.

По данным комиссии, штамм H3N8 пока не способен эффективно инфицировать людей, поэтому риск возникновения крупномасштабной эпидемии оценивается как низкий.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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