В Японии провели эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

Военные КНДР провели ракетные испытания, которые привели к эвакуации жителей японского острова Хоккайдо. Призывы спрятаться в убежищах, а потом отмена тревоги привели к транспортному коллапсу на острове.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о ракетном запуске около 07:22 утра по местному времени с территории северного соседа. В испытаниях участвовала, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета, пролетевшая около тысячи километров. Ее запустили под большим углом в сторону Японского моря, передает агентство «Рёнхап».

Власти Японии допустили, что ракета могла упасть в непосредственной близости от острова Хоккайдо, и объявили тревогу. Жителей призвали эвакуироваться в убежища или спрятаться в подвалах домов. Японские военные зафиксировали падение ракеты, но не смогли установить точное место. Однако, тревога была отменена.

Движение общественного транспорта на время тревоги было приостановлено. Вышедшие из убежищ граждане скапливались на станциях в ожидании автобусов и электричек. Это усугубило проблему «часа пик», на острове случился транспортный коллапс, пишет «Газета Хоккайдо».

Военные и руководство КНДР уже некоторое время не отвечают на попытки Южной Кореи поговорить. Ракетные испытания дополнительно накалили обстановку, ставшую напряженной из-за дипломатического молчания.

Японские власти обсуждают законопроект о строительстве бомбоубежищ на территории всей страны на случай возможного военного конфликта. На такой шаг Токио может пойти из-за растущей напряженности вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

Токио, Наталья Рязанова

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