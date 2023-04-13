В Красноярске суд арестовал издевавшуюся над сыном на камеру мать

Суд в Красноярске арестовал на два месяца местную жительницу, ставшую фигурантом уголовного дело об истязании сына. Органы опеки готовят иск о лишении женщины родительских прав, рассказали в краевой прокуратуре.

Проверка показала, что 23-летняя сибирячка три года состоит на учете в органах профилактики. Ее несколько раз штрафовали за оставление детей без присмотра и громкие крики из квартиры.

В октябре 2021 года женщину ограничили в родительских правах в отношении старшего сына. В марте трехлетнего мальчика-инвалида вернули в семью. Он и стал главным объектом издевательств женщины в прямом эфире, который вызвал бурю недовольства среди пользователей Интернета. Женщина объяснила, что ее чувства к старшему сыну «остыли», пока его не было рядом.

Ведется расследование по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Детей изъяли из семьи, органы опеки готовят иск о лишении женщины родительских прав.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»